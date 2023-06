Aplicar las debidas sanciones

Exigir que las empresas de distribución de energía eléctrica brinden un servicio adecuado y eficiente no es un acto de caridad, ya que las personas pagan un alto precio por recibir el mismo. Al daño de los aparatos eléctricos producto de los apagones y fluctuaciones, se suma el hecho que deben pagar por un servicio que no reciben. A pesar de pasar horas sin luz durante toda la semana, cuando llega el recibo no hay una variación, las compañías siguen cobrando lo mismo sin brindar el servicio. Las autoridades deben ser más enérgicas y aplicar sanciones.