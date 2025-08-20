Actividades que dinamizan la economía

Las ferias y exposiciones son vitrinas dinámicas que impulsan la economía local y nacional. Estos eventos atraen a miles de visitantes, generando ingresos para hoteles, restaurantes y comercios. Además, ofrecen una plataforma para que empresas y emprendedores exhiban sus productos y servicios. Estas actividades comerciales y culturales no solo promueven el turismo, sino que también fortalecen la imagen del país, atraen inversión extranjera, crean oportunidades de negocios que dinamizan la economía y promueven el turismo.