Palabras cortas

Actividades que dinamizan la economía

Actividades que dinamizan la economía
Yessika Calles
20 de agosto de 2025

Las ferias y exposiciones son vitrinas dinámicas que impulsan la economía local y nacional. Estos eventos atraen a miles de visitantes, generando ingresos para hoteles, restaurantes y comercios. Además, ofrecen una plataforma para que empresas y emprendedores exhiban sus productos y servicios. Estas actividades comerciales y culturales no solo promueven el turismo, sino que también fortalecen la imagen del país, atraen inversión extranjera, crean oportunidades de negocios que dinamizan la economía y promueven el turismo.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR