Violación al libre acceso a las playas

La Ley 80 de 2009 define que en la ribera de playa en la costa atlántica (y Colón está en el Atlántico), la ribera es la faja de terreno que inicia en la línea de alta marea y se extiende 10 metros hacia adentro. (Arap Panamá). Esa ley también define la zona costera, etc., y establece que las playas, riberas de playa, fondos del mar, son de uso público. El Artículo 258 de Constitución de Panamá señala: “Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: El mar territorial y aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público”. Permitir cercamientos o ventas indebidas es una afrenta jurídica y política contra la soberanía popular, ya que el pueblo como soberano del Estado tiene pleno derecho al libre acceso. Exigimos restituir estos espacios y sancionar a quienes usurpan lo que legal y constitucionalmente es del pueblo.

* Ciudadano.