Vigilantes en tiempo navideño

El mes de diciembre y su llegada para la mayoría de las personas es basa en hacer los preparativos de las fiestas de Día de la Madre, Navidad y Año Nuevo. De por si el pensamiento de cada uno de nosotros se centra en las cosas que vamos a comprar, a vestir, a regalar, etc. El ambiente, la música y el bombardeo de publicidad, en muchas ocasiones, logra que compremos cosas innecesarias y que no nos fijemos y revisemos lo que estamos adquiriendo.

En este mes la mayoría de los comercios promocionaran precios y rebajas para atraer nuestra atención, con el fin de que gastemos nuestro dinero en sus establecimientos. La labor de ellos es lograr que nos gastemos todos nuestros ahorros, siempre alentándonos con el ambiente navideño.

Lo primero que tenemos que analizar es las compras de alimentos para nuestras comidas de navidad y año nuevo. Recuerden que muchos de los productos que se venden en estas fechas, no se venden durante el resto del año; entonces es posible que algunos comercios tengan algunos de ellos vencidos, que vienen quedados del año anterior. Hay que tener mucho cuidado con la fecha de vencimiento de los jamones, los pavos, productos enlatados, galletas, turrones, pepermines, etc. de navidad. También es posible que no tengan fecha de vencimiento y lo más probable es porque están vencidos. Revise detenidamente la fecha de vencimiento, si el producto está golpeado y el precio a la vista, que sobre todo debe recordarlo al ir a la caja para que le cobren el mismo que tenía en el producto o en el anaquel. En muchas ocasiones esos precios difieren, siendo más altos los que se marcan en la caja, que el anunciado. Al darse esta situación reclame inmediatamente y el comercio tiene que darle el precio que estaba anunciado.

De la misma manera es de suma importancia estar atentos con la compra de regalos de cualquier tipo. Recuerde que si quiere regalar cosas de uso como zapatos, ropa, etc. debe mejor dar una tarjeta de regalo porque de no quedarle a la persona a quien le regala el bien, al momento de querer cambiarlo el establecimiento puede negarse porque en la legislación panameña no existe el derecho de retracto. Si va comprar para su hogar cualquier otro producto por favor compare precios, tómese la molestia de verificar en distintos establecimientos. Ahora esto lo puede hacer hasta por internet, revisando en los almacenes que venden el producto que usted necesita. Compré siempre en lugares que usted sepa que respetan los derechos del consumidor y que son conscientes y no engañan a sus clientes.

Lo más importante es arroparse hasta donde le llegue la manta. Esto quiere decir que no gaste más de lo que tiene. Recuerde que después de estas festividades la vida continúa y existen otras obligaciones que cumplir. Su cena de navidad se puede hacer con distintos productos más económicos que algunos que para estas fechas se duplica o triplica su precio.

*Abogado y exadministrador de ACODECO.