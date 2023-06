Videovigilancia, una herramienta potencial

La puesta en marcha del plan de cámaras de videovigilancia en vías públicas y en algunas zonas del país consideradas como rojas se ha convertido en una herramienta potencial para reducir y combatir los delitos. Sin embargo, hace falta una cobertura al 100% en el país para poder que se convierta en un elemento primordial para combatir los actos delictivos que se registran, en los casos que han quedado registrados y difundido por el Centro de Videovigilancia existente (Panamá, San Miguelito, Colón, David, La Chorrera y Chepo) el hurto, robo, violencia doméstica y riñas son las que comúnmente se dan, de acuerdo a las autoridades encargadas del monitoreo de este sistema. Por su parte, este sistema puede causar que las acciones delictivas se muevan hacia esas zonas en la que aún no están bajo la vigilancia de esta herramienta tecnológica, por lo que las autoridades deben actuar de manera diligente para dar la máxima cobertura. Otras de las cosas que no se puede descuidar con esta herramienta es el mantenimiento, creo que debe ser primordial tomar en cuenta darle el mantenimiento adecuado a este sistema, para que no se escuche de manera reiterativa y como de costumbre el “no funciona”. Aprovechemos la ocasión de darle él cuidó a la inversión que se están haciendo y que los gobernantes que vengan no descuiden como se hizo con los llamados semáforos inteligentes y otros cientos de programas y proyectos que han quedado en el olvido. Esta herramienta también es esencial como alerta para ayudar ante cualquier urgencia ya sea de tránsito o de cualquier otro tipo, como ya se ha hecho en algunos casos.