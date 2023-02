Viajar es una de las cosas que más te enseñan en la vida. He podido comprobar que cuando lo haces, pareciera que llega la magia a tu vida.

Descubres nuevas cosas, sabores, colores, paisajes y experiencias increíbles que no pensabas que ibas a encontrar.

El mundo te enfoca hacia personas y cosas maravillosas.

Quizás existen personas que como yo, en muchas instancias viajan solas. Y, muchos piensan que no podrían viajar solas por temor a lo que pueda ocurrir en el camino.

Sin embargo, me he encontrado en estas instancias con personas que me dicen que es increíble que viaje sola. Y, tienen razón porque a pesar de los temores intrínsicos, decido salir.

Viajar nos hace crecer.

Vengo hoy a escribir cosas maravillosas que suceden cuando decides viajar y salir de tu círculo cerrado-seguro.

Viajar te hace descubrir cosas de la vida que ni siquiera sabías. Te ayuda a auto conocerte, porque el viajar sola te ayuda a descubrir a personas en tu entorno con visiones afines.

Sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Estas presente en ti y dejas el miedo de pasar tiempo contigo misma. El temor de auto conocerse es a veces algo que muchos no deseamos adentrarnos, porque es algo que duele hacerse.

Para mí, viajar ha sido una gran herramienta que me ha conducido a conocerme mejor.

Me ha ayudado a cambiar la perspectiva que tengo del mundo.

Puedo asegurarte que también vas a cambiar la perspectiva que tienes de la vida, al conocer gente que conecta con una energía mágica e imperceptible.

Cuando viajamos es mucho más sencillo fundirnos en la cultura y tradiciones de los países que visitamos. Lo escudriñamos todo, lo preguntamos todo. Aprendemos de cada nueva cultura, del respeto que le tenemos a lo que se come, ama, ríe y sueña.

Sus creencias religiosas en comparación a las nuestras y a aceptarlas sin prejuicios, comprendiendo su circunstancias y procedencia.

A veces estos conocimientos te permiten apreciar en mejor dimensión tu perspectiva de la vida. Y, créanme cuando les digo que nos ayudara a ser mejor personas, valorando más nuestra identidad.

Cada vez que viajo, encuentro cosas y amigos sorprendentes.

En esta ocasión, amigos recientes, que conocí en mi viaje, los considero ya como familia y los he invitado a viajar a mi país para que conozcan nuestras bellas playas y hermosos paisajes panameños.

Pero, ante todo, seguir compartiendo estas vivencias que mantuvimos en nuestro viaje.

Fue mágico, y viajar es mágico.

* La autora es empresaria.