Una tacita de café

Esta mañana, antes, durante y después del café matutino; tras el ajetreo de los preparativos de noche vieja y la celebración por el nuevo año, sería un buen momento para la reflexión.

Lo primero es hacer un balance de lo que se hizo el año que pasó, lo que se logró, cómo se llegó, pero sobre todo lo que estuvo en nuestras manos por hacer y por inseguridades, cuestionamientos o elementos externos se dejó pasar.

Sería un buen momento para agradecer, los que estuvieron, por los éxitos pero sobre todo por las dificultades que llegaron a nuestras vidas, no aportaron conocimiento, nos dejaron madurez y sobrepasamos. Por aquellas metas alcanzadas y por la buena gente a nuestro alrededor.

Un tiempo de proyectarnos, de identificar nuestras fortalezas y debilidades y trazarnos metas ejecutables, alcanzables, sabias y que sobre todo mejores nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. Metas para ser mejores como persona, familia, amigo y ciudadano. Metas que dejen una huella positiva.

Dedicar un momento a los que ya no están, un homenaje, un agradecimiento por conocerlos y crear ese pequeño espacio para el recuerdo alegre con un recuerdo inmortal. Pero también minutos para procurar planes para aquellos menos afortunados; aquellos que no tiene nada y agradecerían una mano amiga. Planes para acrecentar nuestras buenas costumbres y hábitos y erradicar o controlar esas actitudes que no son positivas.

Unos minutos que serán importantes para salir al nuevo año con energía, con caminos trazados y pensamientos positivos, pero sobre todo con la convicción de ser mejores cada día mejores después de una buena tacita de café.