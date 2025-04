Una república dividida no avanza para bien

Cuando olvidamos que solo unidos se logra bienestar para todos.

Albert Einstein [físico alemán, 1879 -1955] dijo que “no podemos resolver nuestros problemas con el mismo razonamiento que usamos cuando los creamos”. La división que existe actualmente en el país es el espacio ideal para aquellos que quiere pescar en un río revuelto. Panamá, no habló de un grupo o de otros, habló de la tierra, que la patria con todo lo que significa. Debemos encontrar espacio para dialogar, para llegar a acuerdos. No en vano cada día se crean nuevos conflictos. Ya suficientes enemigos tenemos afuera para sumar a los internos. Es momento de poner un freno a las aspiraciones personales y poner al país primero. La crítica es buena, pero aportando soluciones se hace la diferencia. No somos dueño de la verdad, es momento de dejar de ver las diferencias y ver lo que nos une si de verdad sentimos ese orgullo de ser panameño. No es invalidad las luchas o los objetivos de un lado u otro, solo es tener prioridad, identificar la situación a la que nos enfrentarnos y unirnos. * Periodista.