Una historia por contar

Cuánta agua ha pasado bajo el puente desde aquel 20 de diciembre de 1989 y todavía la historia no le ha hecho justicia.

Escuchó con gran tristeza personas que dicen que para qué se concede el día de reflexión, que en nuestro país ya hay muchos días libres; la mayoría de fiestas y jolgorio, por cierto; pero esos son los mismos que no tomarán un minuto de su día para explicar, contar o narrar cómo una de las potencias militares más grandes del mundo lanzó un ataque a gran escala sobre una pequeña nación con la finalidad de sacar del poder a un hombre.

Una historia que se ha desvanecido en el tiempo, que algunos mayores de 33 años tendrán en su mente como un recuerdo lejano, algo opaco, excepto aquellos que perdieron a un familiar o a un ser querido.

Más se habla del saqueo, poco se habla de los hechos. De las consecuencias, de que ese hecho forma parte de lo que somos hoy como sociedad, de las decisiones que se toman, del camino que hemos trazado como nación independiente y soberana.

Cada quien cuenta la historia como le fue en el baile, pero por lo menos se debería contar. Se debería escuchar, se debería reflexionar, analizar.

Con el tiempo los que vivieron esos acontecimientos no estarán y su parte de este rompecabezas se irá con ellos. Al final solo quedará como un día más, sin pena ni gloria.

Algún día, se perderá en las páginas porque no se habla, no se conoce, no se estudia. Quedará en la intriga como el autor de aquella famosa frase “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”.