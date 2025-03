Un momento de paz en estos tiempos revueltos

No recuerdo la última vez que pude levantarme en la mañana y sentir que todo estaría bien en el país.

Las incertidumbres, los conflictos y las peleas ente grupos que se adversan tienen a los panameños en ascuas, sin importar el estatus social o la vida que lleva. Me atrevería a decir que todos los panameños, desde las personas desempleadas hasta los empresarios más prominentes están en el mismo barco de inquietud.

Claro no es lo mismo tener que no tener, pero para los profesionales de este país, los que trabajan día para tener alguito, este ambiente solo crea un desespero por perder lo poquito que se ha logrado ganar para mantener una vida que permita darles buena educación a los hijos, tener que comer diariamente y un techo en el cual protegerse, lo mínimo.

Queremos un momento de paz, un respiro, clama que nos permitan planear nuestro futuro, nuestro porvenir. No es el que más grita o el que más pelea el que tiene la razón.

Al final perderemos todos, perderemos nuestra estabilidad laboral, perderemos el futuro de nuestros hijos, perderemos la estabilidad de nuestro jubilados y pensionados, perderemos la libertad de sentirnos seguros de conseguir un trabajo, perderemos la posibilidad de crecer y construir un mejor presente y futuro.

Hablamos un mismo idioma como no podemos encontrar un punto de interés común. Mucho se habla del amor a la patria, pero no queremos ni siquiera sentarnos a buscar soluciones con el prójimo. Así no vamos para ninguna parte.

* Periodista.