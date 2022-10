Un día en la Sala de Oncología Pediátrica

Siempre se resalta lo malo de la Caja de Seguro Social (C.S.S.), por ejemplo, la mala atención, falta de medicamentos, entre otros; sin embargo, hoy tengo que aplaudir la labor que realizan en la sala de Hemato-oncología de la consulta externa del Hospital de especialidades pediátricas Omar Torrijos Herrera, en Vía España, Ciudad de Panamá.

Durante las horas que estuve en esa sala, pude observar el cariño con que las enfermeras tratan a los niños que van a recibir sus tratamientos ambulatorios, también me deleité con el apoyo de los familiares de estos pequeños guerreros que luchan contra la Leucemia y otros tipos de cánceres, y no puedo olvidarme del trabajo de los doctores, personal administrativo y de la fundación Pequeños Luchadores.

Todo esto es bonito y bueno, pero hay niños que viven una dura realidad, principalmente los que viven en el interior del país, tienen que levantarse muy temprano para recibir sus tratamientos, a estos viajes le he llamado “viajes de fe y esperanza”. porque estos niños, a pesar de su corta edad tienen que pasar mucho tiempo en el hospital, no pueden estudiar o asistir a las escuelas como otros niños, sus vidas cambian, pero no cambia el espíritu de lucha por vencer esta enfermedad.

Confieso que salí algo pensativo, pero con una enseñanza enorme de estos pequeños y es su; espero ver un día una sala de oncología pediátrica en el interior del país para que estos pequeños guerreros no tengan que madrugar para recibir sus tratamientos.

* El autor es periodista.