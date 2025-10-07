Un cumpleaños inigualable de la abuela Digna

Muchos pensarían que solo se podría celebrar y festejar en grande un 15 años para las jóvenes. Pues no es así, para mí fue un asombro. La modalidad en estos tiempos es que cuando se cumplen 75 años de edad se realiza una fiesta con todo el protocolo ceremonial de una quinceañera. O sea, lo que ocurre es que se multiplican 15 X 5 que da 75 años.

Y es por eso que ella pidió ese deseo y se le cumplió, ya que cuando joven no tuvo la oportunidad. Así fue la celebración a la cual asistí junto con mi familia al cumpleaños de la abuela Digna, que vio su sueño hecho realidad junto a sus hijos, nietos, bisnietos , y amistades.

La celebración fue sin obviar ningún detalle de un 15 años, incluyó entrada de la corte y de la quinceañera con sus caballeros (sus nietos mayores) imposición de corona y anillo, maestro de ceremonia y fuegos artificiales.

Fueron momentos de alegría para la abuela Digna, una panameña de mente lúcida de buen porte, y creyente en Dios, y agradecida de poder festejar sus 15 a los 75. La edad de adulto mayor no es impedimento, para celebrar los años vividos, y sentirse con una energía como la que muestra la matriarca, la abuela Digna.

* Periodista.