Tras las huelas del Hospital Santo Tomás en sus 322 años

Santo Tomás de Villanueva Patrono del Hospital Santo Tomás; nacido en España en 1488. Con una inclinación especial por atender a los enfermos decía que: “Cada cama de enfermo era como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra hablar y encontrar uno con Dios”. El origen del Hospital Santo Tomás de Villanueva, se remonta al año 1702, cuando Panamá pertenecía al reino de España y existía un humilde hospicio que brindaba salud a mujeres sin recursos y abandonadas. El Obispo de ese entonces, Fray Juan de Arguelles, escribió al monarca, explicando la necesidad de darle a este local, el nombre de hospital. Fue un 11 de abril de 1703, que el rey, Felipe V de Borbón, aceptó la petición del Obispo Arguelles y así se fundó el Hospital Santo Tomás de Villanueva. Así se estableció este hospital, considerado uno de los más antiguos en América, nos precede los hospitales de México, Perú, fundados en 1523. Este hospital, quedó ubicado en los extramuros de la ciudad de Panamá, frente el Teatro Variedades, cerca del Parque Santa Ana. Sin embargo, con la expulsión de los Jesuitas por orden del Rey Carlos III, se vio privado de los religiosos que daban asistencia a los pacientes de escasa condición económica. En el año 1785 padeció duras penurias que no le permitían asistir a los pobres desvalidos, por su estado deplorable, sin recursos, sin mantenimiento, todas estas dificultades, fueron informadas al Rey pidiendo socorro y así permitir la continuidad de este hospital. Contaduría de Indias pidió las limosnas y arbitrios necesarios para reanudar la atención de salud en 1787. A partir de entonces el Hospital Santo Tomás de Villanueva contó con mayores fondos, para su subsistencia y la Audiencia de Panamá remitió el nuevo reglamento para organizar sus funciones. No obstante, el aumento de las rentas, el Santo Tomás de Villanueva, soportó un difícil período durante un lapso de tiempo hasta que se inició la fundación del nuevo local en 1819, con el apoyo del Obispo de Panamá Fray Higinio Durán y Martel y el aporte económico de distinguidos ciudadanos, que lograron después de muchos años, en 1826 se pusiera en marcha el proceso de la edificación de un local ubicado en el Chorrillo, calle Darién hoy llamada Avenida B. Otra delicada prueba, se marcó cuando el presidente de la Nueva Granada, General José Hilario López inició las persecuciones contra las órdenes religiosas en 1850, reiniciadas por el General Tomás Cipriano de Mosquera con un decreto que ordenó la clausura del Hospital Santo Tomás y el Hospital de San Juan de Dios, confiscando bienes eclesiásticos y desterrando a los religiosos a cargo de los servicios hospitalarios y al clero en general. Tiempo después, en medio del regocijo de las familias de humilde situación, que, gracias a la caridad pública y a donaciones de filántropos cristianos, el Hospital Santo Tomás pudo continuar. Cuando en 1903, Panamá declaró su separación de Nueva Granada, el nosocomio se hallaba en estado deplorable. A merced encomiable de los doctores Manuel Coroalles, Julio Icaza, J. Santos Aguilera, Emiliano Ponce de León, Augusto Boyd, Marcos Velásquez y J.J. Moreno, el Santo Tomás recuperó su política de atención a los pacientes. Posteriormente se dispuso que el edificio del hospital fuera reparado y ensanchado por las autoridades de la Zona del Canal. Se celebró un convenio para el nombramiento de una junta directiva de 5 miembros que nombró al doctor Pedro de Obarrio, quien fue el primer Superintendente del Hospital Santo Tomás de Villanueva. El presidente Belisario Porras, reconocido como el arquitecto de la modernización del Estado, impulso en 1919 la construcción de un local adecuado para el Hospital SantoTomás, después de haberlo visitado, comprobando su precaria e inapropiada situación, localizado cerca del ruido estridente de tranvías, las voces de vendedores ambulantes, en un área sin ventilación, sin espacio para atención a los pacientes, de inmediato solicitó a las autoridades pertinentes, la construcción de un nuevo local para atender la salud de su pueblo, lo que afortunadamente, se logró colocando la primera piedra, el 15 de noviembre de ese año y el 1º de septiembre de 1924, frente a 5,000 panameños, el tres veces Presidente, Dr. Belisario Porras, pudo cortar la cinta que dio la entrada al pueblo a un hospital moderno, con un recurso humano saturado de ciencia, con equipos nuevos, que llenaron de esperanza y confianza, a ese pueblo olvidado en la salud.

Al inaugurar el “Gran Elefante Blanco”, el Hospital Santo Tomás ha trabajado en forma continua, con un desarrollo extraordinario tanto en su servicio que cuenta con 29 especialidades, quirófanos modernos, equipos de vanguardia, con una dirección en docencia e investigación, que ha formado miles de médicos, que prestan servicios en toda la república, nos sentimos satisfechos de haber cumplido con la obligación ante la faz de un país, como también es obligatorio agradecer y reconocerle al Ministerio de Salud, al Patronato, formado por los Clubes Cívicos, Leones, Kiwanis, Rotarios y 20-30 de Panamá, por toda su invaluable, y desinteresada ayuda a este hospital. El pueblo, que hoy observa preocupado que gobiernos desde hacen décadas, tuvo que construir 10 edificios más, para la atención de la salud, ha quedado pequeña su infraestructura, ante la gran demanda en estos años y que el humilde hospicio de mujeres que se le llamó Hospital Santo Tomás en 1703, hoy después de 322 años, sigue sirviendo con humanismo, con amparo de la ciencia médica y equipos de vanguardia, pero con un espacio inapropiado para la alta necesidad, por lo que el pueblo hoy reclama otro Elefante Blanco, expresándose con un grito mayor que el rugir de un elefante, que se escucha en toda nuestra geografía.

* Abogada y periodista.