Transición en proceso

Este año las elecciones en Panamá sorprendieron a nacionales y extranjeros por igual. Mientras que para presidente los votos se dividieron entre las ideologías de cada presidente, en la Asamblea Nacional las caras fueron renovadas en su mayoría. Esta es una pequeña radiografía de lo polarizada que está la población. Para la presidencia, nuevamente tendremos un presidente electo con un porcentaje interesante de votos, esto con respecto al porcentaje total de quienes hicieron uso de su derecho constitucional. Con el 34,41% del 100% de los votos y con una minoría de curules en la Asamblea, la gobernabilidad del próximo quinquenio será todo un reto. Los partidos políticos se están desgastando, la gente ya no está creyendo en estas estructuras. Un hecho tangible es la cantidad de personas que están inscritas en el colectivo más grande del país. Sin embargo, el candidato de este partido no pudo traducir su membrecía en votos de respaldo. En las siguientes elecciones conoceremos si esta corriente es pasajera o de verdad es el inicio de un cambio de pensamiento colectivo. Las protestas, el encierro por pandemia y el poder de la presión social estarán grabadas en las memorias de los más jóvenes, quienes en estos momentos son niños. No hay que subestimar el poder de las memorias impresas en el subconsciente. Creo que todos estamos conscientes que no queremos que el país viva otra explosión social parecida. Nadie quiere llegar a esos extremos. Por lo que los próximos jefes del Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Órgano Legislativo tendrán sobre sus hombros una increíble responsabilidad de consenso entre este polarizado panorama social. * Periodista.