Todos unidos

Para empezar, no soy fanática del fútbol, no sigo ningún equipo ni tampoco sé mucho de las reglas en el campo, pero cuando la selección panameña sale a la cancha es motivación para sentarme a verlos jugar. Ganen o pierdan cada vez que tienen un partido estoy pendiente de los resultados. Ahora sé que avanzaron a cuartos de final de la Copa América y que emoción la verdad. Los mejores deseos para la selección y a jugar como saben, ellos tienen la preparación, ahora queda apoyarlos pase lo que pase. Por favor no seamos parte de esos ciudadanos que dicen “ellos siempre pierden” “nunca avanzan”, “para qué perder el tiempo verlos jugar” eso es ser pesimistas. Claro que los que saben de futbol tendrán sus opiniones de ajustes que debe hacer el técnico, cosas que reforzar y todo es válido, pero no seamos negativos, tenemos que estar unidos.

Mañana es el encuentro de nuestros jugadores con el equipo colombiano para los cuartos de final a las 5:00 p.m., en el State Farm en Arizona, y el llamado es todos a apoyarlos. Esto se trata de una competencia, y los jugadores están demostrando que así lo están haciendo pese a los comentarios desfavorables hacia la selección. El rival es un gran equipo al igual que los nuestros, así que solo queda apoyar y desearle lo mejor en la cancha.