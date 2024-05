Tierra de Campeones, Chiriquí 2024

La gloria y el honor es un lazo que nunca se debe separar, después de no escalar la cima, muchas veces, tiendes a dejar tus triunfos, pero cuando hay propósito de ser un verdadero campeón, no importa los años y sacrificios que tienes que hacer para llegar a ser un gran campeón, como lo es Chiriquí 2024, en nuestro béisbol mayor, quien por años hizo renovaciones al equipo y hoy se ve el precio de la Victoria, aunque no haya sido efectiva en una secuencia seguida.

Todo campeón para lograr la victoria debe dar el mayor sacrificio ese es el equipo de Chiriquí 2024, quien logró su título número 17, mas no debemos olvidar también los seguidores del equipo más seguido del beisbol, de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York, quien desde el 2009 fue su última serie Mundial que le ganaron a los Philies de Philadelphia obteniendo su título número 27, después de 2003.

Es normal decir que en el deporte no hay momentos difíciles, donde grandes equipos han pasado temporadas que no han visto un triunfo obtenido, mas es evidente que no todo está escrito, la pelota es redonda y cabe la posibilidad de que este 2024 los Bombarderos de Manhattan, pueden remontar una mala secuencia de 15 años de no ver un título como Campeones en la Serie Mundial del Beisbol de Grandes Ligas, Pensemos que este 2024 será también de los Yankees de Nueva York.

* Periodista.