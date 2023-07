El Partido Popular (PP) hace gala del mote de partido “Picanto” (por el auto coreano pequeño) y afirmaron en un video que han sido clave para varios triunfos electorales desde 1989. Advierten que aunque no son un partido numeroso, movilizan el voto cada cinco años. Poco humildes, pero pretensiosos.

Paco no se rendirá. Hará lo que corresponda para lograr firmas que le permitan estar entre los tres candidatos por la libre postulación. Tendrá que recoger rúbricas en próximos 24 días y a tiempo completo. Melitón le adelanta con 15,000 apoyos.

¿Será cierto que 27 universidades ofrecen la carrera de abogado y no menos de 5,000 están en su primer año? Que los rectores y decanos salgan a la defensiva y pedir cambiar el examen es terrible.

El cierre de calles, en horas pico, por parte de estudiantes de algunos colegios no es pura casualidad. Las demandas siempre correctas. Lo otro tiene un “padre” que planifica y además, articula.

En los círculos políticos se dice que en una encuesta, Génesis Arjona no marcó para la alcaldía y se lo hicieron saber. Cómo se alejó la postulación dejó de ser martinelista. En la Asamblea Nacional su participación no ha sido muy espectacular.

Siguen llegando reportes por una desmejora sustancial del servicio de Uber. Los autos ya no son impecables y muchos conductores no tienen el alto perfil de hace tres o cuatro años. Y no es cuento.