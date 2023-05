Buscando las firmas

Los dirigentes y activistas de Vamos le están metiendo el pie al acelerador para garantizar que los precandidatos presentados a diputados, alcaldes y representantes logren las firmas que permitan sus postulaciones.

The Best of Panama

La XXVII edición de The Best of Panama, la mayor cata de café gourmet de Panamá se realizará en Chiriquí hasta el 22 de mayo. El distrito de Boquete será el escenario del evento cafetalero.

La opinión de Jorge

El exdiputado panameñista y abogado, Jorge Alberto Rosas cree que el directorio del partido Panameñista “se resiste a exigirle” a Rómulo Roux “demostrar su liderazgo” con una convención en CD.

El Foro se estremece

El Foro de Mujeres de Partidos Políticos se estremece. Hay problemas entre sus directivos y sus miembros, la inscripción de la junta directiva y las cuentas que tiene la entidad en los bancos.

Dos en Santiago

Miguel Antonio Sánchez Ferrán y Belarmino Bernal Peñaloza superaron el mínimo de firmas para ser candidatos a alcalde por la libre postulación en Santiago de Veraguas en las elecciones de 2024.

Cosas de la política

En la provincia de Chiriquí, en un popular distrito, el padre se postuló en la primaria para alcalde y el hijo quiere ser diputado. Son panameñistas de pura cepa y dicen que tienen bastante chance de ser electos candidatos por esta organización.

La denuncia de Sandra

La artista nacional, Sandra Sandoval, dijo en un video que circula información de desconocidos que pretenden hacerle daño a su carrera. Se mostró confiada en el éxito de su carrera musical.

Polémica a la carta

La visita del comunicador y empresario Franklyn Robinson a la escuela donde se graduó y las palabras de felicitación de la directora por su éxito profesional, levantaron roncha entre miembros de los grupos profamilia. Robinson les respondió.

¿A dónde quieren llegar?