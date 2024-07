En El Progreso de Torrijos-Carter, en particular en la calle principal, muy cerca de la tienda donde venden batidos, la policía no se da por enterada. Hay un grupo de jóvenes, uno conocido como “el hijo del pastor” que están asaltando a humildes ciudadanos. La policía ya tiene conocimiento, pero no actúa. El director, Jaime Fernández, debería hacer encuentros con la comunidad y ordenar más rondas y operativos. La comunidad lo pide a gritos.