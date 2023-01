El presidente de Cambio Democrático Rómulo Roux dijo a RPC que será él quien liderará la gran alianza para “llevar el triunfo en el 2024”. ¿Un mensaje de que no cedería la candidatura? A buen entendedor, pocas palabras.

El alcalde Joswar Alvarado dijo que “Boquete no fue elegido entre los mejores 50 lugares del mundo por la chupadera de guaro, la inmoralidad, la agresión física y verbal”.

El abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal aclaró que “el tuit del desayuno de B/9, en Boquete, lo puse cuando un matrimonio de turistas foráneos amigos míos me escribieron: fue en Doña Olga y no dio factura. NO miento”.