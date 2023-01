“Es un artículo de opinión por una persona privada, publicado en The Washington Post por Jeb Bush, no es la opinión oficial de USA”, aclaró la canciller Janaina Tewaney en relación al caso de barcos con petróleo iraní.

La exprocuradora y aspirante a diputada Ana Matilde Gómez subió un video en redes en el que explicó lo que pueden esperar de ella: “1. No robo 2. No uso privilegios y 3. No me paveo al trabajo”. La campaña independiente también tiene su picante.