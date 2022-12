No es un récord bonito el de la nueva presidenta de Perú. Inaugurar un mandato con veinte muertos es terrible. Lo que no se sabe es por qué la OEA y la CIDH no se han pronunciado con firmeza e iniciado una investigación. Controlar las protestas no debe terminar en una matanza de los manifestantes. Perú merece diálogo, consenso, acuerdos y fortalecimiento de la democracia.