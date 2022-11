Es el día mundial de la diabetes. Es una enfermedad que creció con la pandemia, pero hay una ausencia de campañas de educación permanente. Alimentación y estilos de vida son causas asociadas a una enfermedad que no respeta edad o sexos.

Un precandidato por la libre postulación dijo que hay funcionarios del gobierno que no firman porque despiden del gobierno. Dice que el Tribunal no es fiable con firmas, pero no aporta una sola prueba.