Con los problemas que están surgiendo con un director de una escuela en Puerto Armuelles, los gremios docentes, en particular el de Chiriquí, ¿pedirán que investiguen su trabajo o su destitución?

Eso no les gusta

A Maribel y a Richard les molesta cuando les preguntan si son marxistas o de izquierda porque al resto no le hurgan su ideología. ¿Hablarán de dictaduras en Venezuela, Nicaragua, Cuba o invasión rusa?

En el pasado gobierno eran funcionarios y no se opusieron a una sola coma del contrato minero. Ahora que no tienen papa gubernamental, el nuevo contrato, negociado por un año, ya no es bueno.