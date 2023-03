No hay plata ni tanta cama

El rector de la Universidad Tecnológica (UTP) dijo en un comunicado que la administración anterior, antes que él llegara al cargo, se volvió loca nombrando gente, aumentando sueldos y subiéndolos de categoría y resulta que no hay plata para los compromisos, muchos de los cuales serían “chimbos” por no cumplir con la ley. ¿What?

A la diputada panameñista Yessenia Rodríguez le desvalijaron la casa que tiene en Cerro Silvestre Arraiján. Dicen que tiene otra en la capital donde pasa más tiempo. Cinco maleantes la “campanearon” y sabían que la vigilancia no existía.

La actual veda no se entiende. En carnaval, los de libre postulación podían buscar firmas y hacer campaña. Lo mismo los partidos con elecciones internas. Si hay veda a medias, no es una veda.

Los compradores de chances y billetes no ven mal que llegue la lotería electrónica. Se declaran cansados del one two, el billete a $1.25, los números amarrados y la venta del bajo con el alto.