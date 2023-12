Un grupo de profesionales que son candidatos a cargos de elección se buscaron una forma indirecta de hacerse publicidad. Se aparecen en todos los programas de radio y televisión como “expertos”. Antes de ser candidatos no eran conocidos.

Las tiendas y almacenes tienen una gran amenaza, el retorno de los cancheros y cancheras. Operan en todo el país e inclusive atacan en la Zona Libre de Colón. No le temen a las cámaras.

Los que no perdieron el tiempo e interpusieron varias denuncias, por separado fueron los abogados Rosendo Rivera Botello y Ernesto Cedeño Alvarado, también candidato a diputado por MOCA.

La Universidad de Panamá tiene unas siete entradas y salidas. ¿Es hora de que se establezcan controles de quién entra y quién sale. Y cuando no hay clases que no se use como una trinchera.