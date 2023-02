¿Son nuestros alimentos libres de pesticidas?

No dudamos que tanto las autoridades del MIDA y Minsa, máximos responsables de la seguridad y calidad de los alimentos que ingerimos contienen nutrientes libres de contaminación por pesticidas.

Sin embargo, es tanto el debate mundial sobre uso de algunos de ellos cuya relación a enfermedades y tumores malignos ha sido advertida, que nos preguntamos si no somos también victimas de esas circunstancias.

Recuerdo muy bien que el DR Renán Esquivel, mantenía una preocupación permanente sobre los contaminantes utilizados en áreas de Chiriquí, y en Bocas del Toro en plantaciones bananeras y en donde los casos de leucemias y linfomas, enfermedades graves, se daban con alta frecuencia.

Hace años atrás igual una enfermera muy acuciosa, notaba los casos de daño renal incrementados que se daban en la provincia de Coclé, en áreas de trabajadores de los cañaverales sobre todo.

Lo expuso en una jornada nacional de salud. No sé si es lo que llamamos hoy nefropatía mesoamericana. Creemos que nuestras autoridades están en esa lucha, pero sabemos también el potencial de las fuerzas disuasivas de industrias mundiales para imponer sus productos.

En otros países unos dólares más han servido para ignorar el problema a pesar de sus funestas consecuencias. Ignoro si en la actualidad esa vigilancia sanitaria aún se encuentra con los escenarios que años atrás eran muy preocupantes.

Ojalá estemos cuidando nuestros nutrientes de contaminaciones de pesticidas y otros químicos que se den en la agricultura. Hay enfermedades cuya etiología no es conocida, pero no es que no exista un agente causal, quizás ambiental, sino es que no hay las herramientas científicas para descubrirlos en la actualidad.

Todas las enfermedades tienen su causa. Así lo ha demostrado el desarrollo de las ciencias. Tema de gran debate. * Médico.