Sobre subsidios y empleos

A una parte de la población le causa inquietud si se dará la extensión de algunos subsidios que surgieron con la pandemia y la pérdida de empleos de muchas personas. Sin embargo, creo que lo más importante sería la generación de empleos, y no acostumbrarse a solo tener que esperar cada mes un pago. Esto no contribuye a que una persona crezca ni económicamente ni profesional, si se tiene un trabajo, el progreso será mejor.

Actualmente la economía no está generando nuevos empleos. Esperamos que este nuevo año la situación cambie y todo sea bueno para la población. Sé que existen personas que si les representa necesario y beneficioso los subsidios sin, embargo hay ser realista que hay otro grupo que se acostumbra a recibir estos beneficios y no hacer más nada, sin darse cuenta que al final es perjudicial para uno mismo no avanzar.

También es importante entrenar y capacitar a las personas, porque se si abren plazas de empleos, se requiere de personas con conocimientos, y si no llenas los requisitos que los empleadores piden no obtendrán empleos.

Así que el tema de la educación tampoco se debe olvidar, el Gobierno debe seguir dando respaldo con oportunidades gratuitas de capacitaciones, cursos, talleres y otros para que las personas adquieran conocimientos y así aplicar por un empleo cuando lleguen las oportunidades.