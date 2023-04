Sin planes ante desastres naturales

Panamá ha evadido históricamente la furia del clima que ha tocado las costas y montañas de nuestros países vecinos, lo que ha dado una falsa sensación de seguridad a todos los panameños. No hablo solamente de los individuos en sus hogares, me refiero también a las empresas que no cuentan con planes de desalojo, salidas de emergencia ni de un botiquín básico de emergencias. ¿Pero de quién es la responsabilidad de la seguridad en los espacios de trabajo? Es una carga compartida, así como cada empresa debe garantizar la seguridad de sus empleados, los empleados deben reclamar que la seguridad ocupacional sea un elemento importante para el buen desempeño de las labores.

Los trabajadores dedican hasta más de la mitad de su día productivo dentro de las empresas en donde laboran y merecen sentirse seguros ante cualquier eventualidad.

Los sismos registrados durante la última semana son un recordatorio de lo frágil que somos y que Panamá no está exento a los desastres naturales.

Estos sismos dejaron en evidencia la casi nula educación para enfrentar desastres naturales que tenemos como población. Algunas personas se quedaron en la oficina sin hacer nada, otros salieron sin ningún plan, entraron en pánico e incluso utilizaron los ascensores.

Tal parece que la única clase de supervivencia que hemos recibido algunos solo ha sido la impartida por las películas de acción de Hollywood.

Por esto son importante los simulacros de evacuación ¿Cuándo fue la última vez que participó en uno? *Periodista.