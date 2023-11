Sin dorar la píldora

No voy hacer hipócrita al decir que nunca cerré calle. Me eduque en escuelas públicas en los años 80 y 90, y estuve en la Universidad Nacional a inicio de los 2000; además nunca he sido de las que se quedan callada.

Sí participé, y en muchas, pero puedo decir con orgullo que siempre procuré informarme de las razones por la que ponía en riesgo mi bienestar y el de mi familia. Porque cuando formas partes de estas actividades puedes salir herido o incluso perder la vida. No estamos aquí para dorar la píldora.

Además, de la carga financiera y emocional que resultará para tu familia (la mía de escasos recursos) caer en prisión, salir lesionada o muerta.

Sí, hay que decir las cosas como son. Cerrar calle es un delito y por ende en cualquier momento te van a caer la policía. No es un parking, no es tamborito, no es una comilona, no es para selfie y taquilla con los compañeros para las redes, no es una protesta pacífica... es un delito.

El artículo 170 del Código Penal establece: “Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años”.

Más claro ni el agua. Entonces “patriotas” no sería conveniente informarte debidamente de las razones por las que vas a infringir la Ley. No quedarte solo con lo que te digan los organizadores, pues ellos tendrán sus razones, sino con terceros de confianzas, que incluso debatan tus razones.

Ilustrarte debidamente antes de arriesgarte en una situación en la que de lo llevas traes, porque es mentira que los policías van a rociar perfume y flores y te va a llover copos de nieves y plumas.

Un patriota es un manifestante bien informado, que conoce muy bien los beneficios y consecuencias de lograr sus objetivos, esta conforme con ello y es capaz de arriesgar su vida y el bienestar de su familia por lo que él, y solo él, considera justo y necesario.