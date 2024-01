“Sin crisis todo viento es caricia”

“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos”.- Albert Einstein, físico alemán, 1879-1955-

Debemos permanecer prestos, a pesar de los reveses de la vida, toda crisis tiene un lado positivo, nos insta a seguir adelante, las experiencias en condiciones similares nos da la oportunidad de saber aprovechar ese aprendizaje, abriendo una coyuntura donde llegaran lluvias de ideas para mejorar nuestra situación.

Estos mismos obstáculos que, por obligación o necesidad llegan a nuestras vidas para reflexionar, nos transforman en personas más meticulosas, creativas y selectivas, “Quien supera la crisis se supera a sí mismo”.

Estar inmersos en una crisis personal es un evento que nos conduce a realizar cambios, que implica nuevos planteamientos en nuestras vidas, observar de lo que tenemos, que queremos y alejar los que nos hace daño, para así encontrar la génesis del problema, procurando que la frustración y la impotencia no nos paralice.

Dios no te pido una carga ligera, sino una espalda más fuerte, porque a pesar de estar en este momento en medio de la tempestad, sé que estás conmigo y no me abandonarás.

* El autor es docente.