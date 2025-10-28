Silencio: la flauta de Félix Wilkins

El barrio de San Miguel, en Calidonia; allí nació y se crió uno de los más talentosos flautistas que ha dado el país, fallecido en fecha reciente: Félix Wilkins.

Inicialmente, a muy temprana edad, aprendió a tocar el saxofón, bajo la guía de su padre, un panameño de ascendencia antillana, que laboraba en la otrora Zona del Canal. Félix Wilkins pasó al clarinete y luego alcanzó el pleno dominio de la flauta, con estudios en el Conservatorio Nacional de Música y la guía del Capitán Víctor Paz, director de la Banda de Música de la Guardia Nacional, del cual Félix Wilkins fue primera flauta (1964 - 1967). Para entonces, ya se había graduado del colegio Artes y Oficio como Bachiller Mecánico Diésel. Otro mundo.

Antes de finalizar aquella década, Félix Wilkins emprendió camino a Nueva York, Estados Unidos. Laboró, muy poco tiempo, en un taller como mecánico y después obtuvo empleo en un banco. Otro mundo.

Félix Wilkens hizo estudios de música clásica en Brooklyn College y en Hunter College se adentró en la etno musicología. A la par, formó parte de una notoria banda musical panameña en la Gran Manzana: Ralph & The Telecasters. Con ellos grabó. Su gran salto vendría cuando se integró a la orquesta del afamado Willie Bobo y luego grabó, en varias ocasiones, con el gigante percusionista afrocubano Mongo Santamaría y el sexteto de Joe Cuba.

El flautista panameño Félix Wilkins dominó por completo el ritmo de la charanga, que hizo tan famosas a reconocidas orquestas como “La Típica Ideal”, “La Charanga América”, “La Típica Novel”, orquesta “La Sublime” y Roberto Torres. Todos fueron de gran renombre internacional, y llevaron el sello del finado, cuyo virtuosismo fue, también, el sostén musical de emblemáticos programas, en vivo, de los primeros años de la televisión panameña.

Efectivamente, Félix Wilkins fue una pieza artística sobresaliente, en los inicios de esa industria en Panamá. Dotó al singular “Show de la 1:00” [TV2] de ritmo, en todo el sentido de la palabra. Ese muchacho, músico, del barrio de San Miguel, ya era el Maestro Félix Wilkins.

Años después de su partida del país, en un momento de mucha dificultad en su vida personal, Félix Wilkins volvió a su tierra natal. Obtuvo empleo en el Panamá Canal College. Allí dictó clases de solfeo y apreciación musical. Igual tuvo un espacio docente en el Conservatorio Nacional y la Universidad de Panamá.

Antes de su retiro definitivo de la escena musical, el colectivo de gestión cultural “Jazz Unlimited”, antecesora del Panamá Jazz Festival, organizó un concierto en su honor. Se le rendía homenaje a uno de los grandes que ha dado este país en el arte musical.

Félix Wilkins fue EL FLAUTISTA, si: con mayúscula cerrada.