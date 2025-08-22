Siguen a espera de un respaldo

La temporada de lluvias en Panamá ha provocado afectaciones significativas en la vida de muchas personas. Inundaciones y el desbordamiento de ríos sigue dificultando la movilidad de familias, provocando retrasos en transporte y complicaciones para asistir a escuelas o trabajos. Familias han sufrido daños en sus hogares, pérdida de pertenencias y, en algunos casos, han tenido que evacuar zonas vulnerables.

Además, la acumulación de agua aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos y problemas de salud relacionados con la humedad. Comercios y actividades al aire libre también se ven afectados, obligando a las personas a reorganizar sus planes.

La lluvia constante invita a la población a tomar precauciones y buscar seguridad ante este fenómeno climático. Pero esto es un problema que lleva cada cinco años buscando soluciones, que no se ven trabajadas por parte del sistema público.

Las familias están perdiéndolo todo, en una temporada que apenas comienza. Todos exigen que las propuestas brindadas se cumplan de manera completa por el bienestar del país.