Sigan metiendo cuento sin importar el daño

Hemos venido diciendo y defendiendo la conveniencia de aprobar el contrato minero con la Empresa Minera Panamá, S.A. Se han expuesto múltiples de argumentos de los beneficios para el país que tiene que culmine la negociación con éxito, y también de lo contraproducente que sería que no se aprobara. El debate por parte de los que se oponen al contrato ha sido en gran parte utilizando argumentos que contienen verdades a medias o falsedades. Mucha parte de la población, sin leer el contrato, han caído en el juego dejándose llevar por sentimientos de soberanía, de explotación, de daño ambiental, de abuso laboral, daño y uso de agua de ríos, uso de espacio aéreo etc., que están claramente explicados en el contrato y que han sido desvirtuados en innumerables ocasiones en publicaciones, intervenciones y debates. De todas maneras, siguen algunos grupos abanicando sentimientos de rechazo, sin medir el daño que le están haciendo al país y a una gran cantidad de panameños que podrían salir perjudicados. Recuerdan cuando decían que la mina tomaba el agua de ríos y se afectaba el canal, hasta que el Canal de Panamá mediante comunicado tuvo que desmentir tal afirmación. Recuerdan cuantas veces han hablado de traslado de dominio de territorio panameño a la mina, cuando lo que se da es una concesión de explotación y la tierra sigue siendo nuestra. La idea es hacernos pensar que nos están colonizando y explotar el sentimiento nacionalista y de soberanía, para rechazar el contrato. Hagan memoria cuando dicen que nadie puede pasar por su espacio aéreo y todos los días sale un video nuevo tomado por artefactos y naves que pasan por arriba de la mina sin permiso, cuando el contrato establece claramente que por cuestiones de seguridad se tendrá que pedir permiso al regulador, el cual podrá aprobarlo o negarlo. Lo más absurdo es con el contrato viejo no había presencia física de autoridades dentro de la mina y ahora con el nuevo, que son permanentes, las van a corromper. Eso es como decir que no debemos permitir ningún tipo de negocio o acuerdo ente El Estado y lo privado porque siempre habrá corrupción. Decir que no hay consecuencias a la inversión extranjera es otra de las grandes falacias. Nos quejamos porque vemos que nuestros vecinos están captando grandes compañías inversionistas y nos preguntamos porque nosotros no. Pues la respuesta la tenemos en nuestras narices, viendo como no damos seguridad jurídica a las inversiones existentes, o es que pensamos que el mundo no ve lo que ocurre en Panamá. Lo peor es que al que defiende el contrato lo ofenden, le llaman vende patria y se ha vuelto en un debate como si fuera del bien contra el mal; en donde el mal somos los defensores por expresar nuestros puntos de vista, sustentados ante tanta falsa información. Por último, ahora el problema de la Calificación Fitch, que es el producto de la mala comunicación y desinformación que se ha dado. Pareciera que la chabacanería, falsedades e insultos son los que nos dan el norte, que lástima. Todavía vemos algunos salir a decir que el tema del contrato, entre otros motivos, no tuvo nada que ver con la decisión de Fitch, cuando claramente lo imprime en su análisis diciendo lo siguiente: El gobierno también espera recibir regalías equivalentes a dos años por un monto de USD 770 millones. (0.9% del PIB) de un contrato renegociado con la gran mina de cobre Minera Panamá que requiere la aprobación del Congreso. Esto parece cada vez más dudoso de llegar en 2023 dado la reciente decisión del Congreso de devolverlo al ejecutivo debido a la oposición popular. Estas regalías se han comprometido a mejorar las reservas del régimen de pensiones de beneficio definido y financiar nuevos beneficios de pensiones e infraestructura. El gasto está siendo presionado por mayores costos de intereses, proyectados para aumentar al 2.6% del PIB en 2023 desde el 2.2% en 2022, un aumento cercano del 30% a lo largo del año debido a tasas de interés más altas”.

Lo traduzco para hasta él que no sepa inglés no le sigan diciendo que cerrar la mina no tiene consecuencias que son desastrosas para el país. Saque sus propias conclusiones y no deje que otros piensen por usted. * Abogado y exadministrador de la ACODECO.