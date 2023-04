Esta vez contaré el buen servicio de atención que he tenido en algunos los hospitales de atención pública. No sé si será cuestión de suerte o la especialidad que uno requiere, pero escucho muchas quejas de la atención de salud pública, y en lo personal no puedo decir que ha sido mala. Las veces que he requerido atención he recibido respuesta, claro siempre hay un especialista medio grosero o que no le gusta repetir la información una y otra vez, pero tampoco se puede generalizar.

Al menos en específico en el Hospital del Niño todos los especialistas y hasta el barrendero son muy atentos. Estuve utilizando el hospital por varios meses con distintos médicos y especialidades, y en cada una de las visitas el trato no pudo ser mejor. Además trabajan tan unidos que las citas se hacen llevaderas, coordinan que sea un solo día para que no tengas que ir reiteradas veces, toman en cuenta hasta el lugar donde resides.

En verdad que es un sitio que uno quisiera tener cerca y disponible para cuando se necesite, porque la atención es muy buena.

Y cuando mencionaba los que son poco amables, me refería a otra entidad pública.

A veces se generaliza al decir que todo el sistema de salud pública es malo, y creo que no todos los vemos así. Por supuesto que estoy consciente de la penuria que muchos pasan por una cita, en espera de atención, meses y meses por una operación, cuando toca comprar medicinas porque no están disponibles, etc, pero creo que no todo está perdido, estas cosas se pueden mejorar y ya queda de las autoridades de turno velar por ello y por supuesto a la población seguir vigilantes y exigir esa buena atención que todos merecemos.

* La autora es periodista.