Ser abanderado ya no significa lo mismo

Durante años, ser abanderado en un festival típico representaba mucho más que portar un estandarte. Era un reconocimiento al esfuerzo, la trayectoria y la entrega de quienes han dedicado su vida a mantener vivas las tradiciones. Hoy, sin embargo, parece que ese valor se ha ido desdibujando entre intereses, popularidad y apariencias.

Cada vez son menos las figuras con verdadero recorrido en el ámbito típico las que reciben este honor. En su lugar, el protagonismo recae en personas conocidas por su imagen pública o su influencia en redes sociales, desplazando el sentido cultural que antes tenía la distinción. Esa pérdida de enfoque no solo afecta la esencia de la tradición, sino también el mensaje que se transmite a las nuevas generaciones.

El abanderado debía ser ejemplo de respeto, compromiso y amor por lo nuestro. Recuperar ese espíritu no significa rechazar la modernidad, sino recordar que las raíces son las que sostienen toda evolución. Devolverle el verdadero valor a la bandera es, en definitiva, un acto de respeto hacia nuestra identidad y hacia quienes han dejado huellas reales en la cultura típica. * Periodista.