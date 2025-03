Señor presidente, ¡usted también tiene nietos e hijos!

Estoy muy molesta por la situación creada por Donald Trump con las deportaciones masivas, porque eso no fue lo que prometió. El presidente dijo que iba a sacar a quienes tuvieran problemas legales, a asesinos y otros delincuentes, a los que no queremos ni necesitamos en Estados Unidos. Pero es mentira. Trump está deportando a trabajadores. Se llevan al papá y a la mamá, y los muchachitos se quedan guindando. ¿Es que nos estamos volviendo locos? El gobierno necesita a todos los que trabajan en los campos, ayudando a este país. Ellos o sus hijos crecieron acá. Y esto se está manejando muy mal. Si me lo hubieran dicho, no hubiera votado por Trump. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Sé que hay muchos sin papeles y otros que no hacen bien al país. Sí, pero señores, no se pongan como locos a sacar personas. No digan mentiras, no generen miedo. ¿En qué mundo estamos viviendo? Hay que hacer cosas, pero, por favor, señor presidente, usted tiene ideas buenas y hay algunas personas ayudándole, pero tenga cuidado con la parte humana. Usted también tiene nietos e hijos. No podemos olvidarnos de la familia. Los niños son los futuros padres de familia que van a manejar el mundo. Señor presidente, no se puede hacer algo así con los niños, porque les quedan traumas. No podemos hacer cosas que provoquen que un niño se suicide. Realmente, hay que actuar contra la delincuencia, pero hacerlo bien. Además, es imposible deportar a tanta gente. ¿De dónde va a sacar el dinero?

* Médico.