Sea precavido en cualquier lugar

Como todos sabemos, para estas fechas los robos aumentan, sin embargo, a veces no tomamos las precauciones que se deben y tentamos a los delincuentes. En lo posible no cargue dinero en efectivo en su bolso, trate de pagar con su tarjeta. Ahora la mayoría de comercios o establecimientos permiten el pago en trasferencia, yappy o cualquier otro medio electrónico. Recuerde no llevar bolsos grandes, ponerse el celular en los bolsillos de la ropa, principalmente en la parte de atrás. Hay que ser muy vigilante con quienes estén alrededor, porque muchos delincuentes te persiguen y ven cada uno de los movimiento que realiza para ver si puedes ser su próxima víctima. Muy atentos si cargan niños, no los deje solo, ni les permita ir a baños públicos por su cuenta, siempre acompáñeles, no importa donde estén, cuídelos.

No cargue prendas llamativas para los malhechores, evite sitios aglomerados y muy solitarios. Hay muchas personas buscando que se pueden llevar de manera fácil.

Si anda en vehículo cuidado en los estacionamientos, no dejen artículos de valor visibles que puedan ser un atrayente de los ladrones, que no solo se llevarán las cosas, sino que dañarán su auto. No deje las viviendas solas por mucho tiempo porque pueden mudarlo, llevársele todo. Celulares, computadoras, carteras, mochilas, y hasta cartuchos con compras, dicho esto, son algunos de los objetos más llamativos para los delincuentes.

En las residencias trate de no dejar por ejemplo la lavadora afuera u otro artefacto de valor. Cuídese en todas partes para evitar en todo lo posible perder sus bienes.

* La autora es periodista.