¿Se incluirá otra papeleta?

Recientemente se han presentado dos propuestas para incluir papeletas extras en las próximas elecciones: una para consultar a la ciudadanía ¿si quiere o no una Asamblea Constituyente? y otra para consultar si el país debe salir del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ambas propuestas están en el Legislativo, pero qué posibilidad tienen de ser incluidas el 5 de mayo de 2014. Según han explicado los magistrados del Tribunal Electoral se requiere una ley especial que les dé el mandato para poder incluir una quinta papeleta. Así que dependerá de lo que decidan los diputados, es decir si avanzan las propuestas hasta llegar a ser aprobadas en tercer debate. Solo de esa manera en las votaciones además de la boleta de presidente, diputado, alcalde y representante, podría aparecer otra para decidir sobre los temas mencionados. El tema sobre si se quiere o no una Asamblea Constituyente viene desde hace tiempo, pero no se ha decidido nada concreto. Toca ver que aceptación tendría por la población. Ya estamos a pocos meses de las elecciones generales por lo que ambas propuestas deben ser considerada pronto por los parlamentarios para decidir el rumbo de las iniciativas. Amanecerá y veremos que tenemos en los próximos comicios, que de por sí serán muy diferentes por el momento coyuntural.