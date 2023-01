Se dio la partida hacia 2024

El inicio del 2023, año preelectoral, arrancó con altas temperaturas en la política criolla, lo que demuestra que será un periodo muy interesante, y reñido, porque desde ya cada colectivo muestra su músculo y fuerza, como preámbulo a las elecciones internas. Esto describe el panorama intenso que será 2024.El panameño aguarda pacientemente que cada colectivo político presente su mejor oferta 9electoral, y ver a quien le dará su voto. Ya las distintas facciones internamente, en cada organización política, se vienen alineando, para impulsar a su candidato, y presentar una opción, que liderará los colores de sus respectivos partidos. Haremos un pantallazo, iniciando en el PRD, ya en algunos medios de comunicación se han filtrado algunos nombres para aspirar a convertirse en el candidato presidencial de este colectivo hablamos: del Vicepresidente y ministro de la Presidencia Gabriel Carrizo, el Ex presidente Martín Torrijos, y el Presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, tres facciones que posiblemente se enfrentarán en las elecciones primarias para despejar la incógnita quien será el elegido. En tanto, en las filas del partido Panameñista, el exalcalde capitalino, y actual presidente de ese colectivo José Blandón, sigue con sus intenciones de lograr reelegirse como candidato a la presidencial, pero también internamente se mueven distintas facciones. Se ha conocido en los corrillos políticos. que el HR y Concejal por Don Bosco, Willy Bermúdez, desea medir fuerzas con Blandón, en la elecciones primarias, y ser también el abanderado presidencial, así la situación se torna interesante. En el partido Cambio Democrático, la guerra interna no ha cesado entre el presidente Rómulo Roux, y la actual Secretaria General, HD Yanibel Abrego, por ver quién obtiene el control de CD con miras al 2024, lucha que se ha llevado a las esferas legales.Hasta anunciar la aplicación de medidas disciplinarias contra aquellos miembros que han expresado su simpatía con el fundador del partido Realizando Metas, el ex presidente Ricardo Martinelli, lo que ha creado una expectativa, sobre cuál será el final.Asimismo, el ex presidente Ricardo Martinelli, no ha dejado de pregonar su interés de volver al Palacio Presidencial, por segunda ocasión. Se darán alianzas y en ese escenario también veremos sorpresas. Abiertos a concretar acuerdos, podemos decir que están la dirigencia de los partidos: Alianza, País, Popular, Otro Camino y Molirena. El FAD, no logró la cifra de adherentes requeridos por el TE para convertirse en partido político. *El autor es periodista.