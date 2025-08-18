Retos y desafíos de nuestra abogacía

Recientemente tomó posesión como presidenta del Colegio de Abogados para el periodo 2025-2027, la destacada profesional del Derecho, Maritza Cedeño Vásquez. En su discurso advirtió, de los retos y desafíos que los abogados han de enfrentar en los próximos años. Uno de ellos fue que se requiere, de una profunda reforma para procurar que los ciudadanos panameños tengan acceso a una justicia ágil, eficiente y transparente. En ese sentido, abogó por cambios fundamentales en el Código Procesal Pernal y la necesidad de que se apruebe un nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, en una jurisdicción que tiene más de 82 años de una nueva ley que requiere la sociedad, para atender las necesidades actuales que se dan en el ámbito de la relación administración pública y administrados. Igualmente se manifestó por la necesidad de que el país se encamine hacia una Asamblea Constituyente, como la única vía democrática, pacífica y legitima, para diseñar un nuevo pacto social para nuestra nación, advirtiendo que necesitamos un nuevo marco jurídico, que garantice derechos, fortalezca la resquebrajada institucionalidad y acabe con la fragmentación normativa, que debilita al Estado. * Abogado y docente universitario.