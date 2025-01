Representación de la defensa de la víctima

En la fase de investigación, el asesor debe informar a la víctima sobre sus derechos antes de la realización de cada audiencia, según corresponda, en el sentido de su participación en las audiencias durante la fase de investigación; explicarle a la víctima sobre los efectos de la formulación de la imputación; de igual forma explicar a la víctima el desarrollo de las audiencias; informar a la víctima sobre el derecho del imputado a declarar o no; su participación en las diligencias que realice el Ministerio Público (MP); explicarle a la víctima el término de la investigación (legal o judicial); explicar los medios impugnatorios cuando no está de acuerdo con una decisión y sustentar en audiencia la decisión de la no acogida de la querella coadyuvante.

En la etapa intermedia, es importante recalcar que en esta fase debe estar legalmente constituido; el Defensor de Víctimas en su calidad de querellante desarrollará las siguientes actividades: Explicar a la víctima sobre el contenido del escrito de acusación que formula el MP, que debe estar en concordancia con los hechos objetos del proceso.

El juicio oral: el defensor ya constituido debe informar a la víctima las implicaciones de su participación al testificar; el defensor tiene la función de preparar el interrogatorio con los testigos y peritos propuestos por la parte acusadora, así como los contrainterrogatorios,; debe preparar y exponer el alegato de apertura y de clausura; igualmente debe asistir a la audiencia de lectura de sentencia. * Abogada.