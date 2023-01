¡Reinventarse a los 50!

Amaneces, te despiertas y te das cuenta que hoy la rutina no será igual y te preguntas ¿qué piensas hacer hoy? Sí, es la pregunta que me realicé en mi primer día como cesante de una empresa privada, luego de tener varios años de trayectoria devengando un salario y disfrutando de una estabilidad laboral. Sin embargo, hace poco le escuché a alguien que no debemos aferrarnos y apegarnos a nada. Cuan cierto es esto. Siendo sincera no me imaginé estar desempleada a mis 50 años y no niego que siento una corriente de temor a lo desconocido, a lo que vendrá, pero a la vez es mi tiempo y momento para evaluar cuánto puedo dar y soy capaz de hacer en esta evolución de mi ser. Podemos pensar que al llegar a cierta edad ya no somos atractivos en el mercado laboral. ¿Eso es mito o realidad? Hoy me respondo que depende de cómo te sientas. Los 50 es un número pero tu mente y tu actitud sienten la energía de un joven, con grandes deseos de lograr y alcanzar metas, queriendo disfrutar la vida un poco más.

¿Cómo nos reinventamos? Comparto algunas ideas: 1. Atreviéndonos 2. Descubriendo nuevas capacidades 3. Creando 4. Adaptándonos 5. No pensando en el pasado 6. Aprendiendo 7. Levantándonos 8. Siendo diferentes Identifica que te gusta, cuáles son tus pasiones e inicia ese camino que te daba miedo transitar. Rodéate de personas que te agreguen valor y que puedan trabajar en proyectos juntos Quien quita que a la vuelta de la esquina ya estés proyectando tu toque diferenciador y que inicies nuevas rutinas y nuevas formas de generar ingresos. Mientras respiremos, habrá muchas maneras de aceptar los nuevos retos y con dosis de humor y determinación, seguro llegará un nuevo proyecto a tu disposición.

*La autora es gestora cultural.