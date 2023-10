Recuperar la confianza en la política

Primero debe recuperarse su confianza, para luego trabajar en favor del bienestar de los panameños. La confianza se define como “la esperanza firme o seguridad que se tiene de que una cosa o persona funcione o se comporte como está previsto”.

La mayoría de ciudadanos están hartos de ser estafados por una clase política que acumula un récord sin precedentes de todo tipo de engaños y defraudaciones.

Sin embargo, en lugar de atizar apatía hacia la política en sí misma, debería aumentarse la presión social y la censura hacia la clase política corrupta que ha dado la espalda a los ciudadanos. Ya no es posible esconder el verdadero rostro de políticos corruptos y sus manifestaciones de rapiña sin límites.

Las acciones de los gobiernos, por sus efectos sobre los ingresos y la economía familiar, han generado desconfianza y mantiene en zozobra a una ciudadanía asfixiada por la pobreza y la marginalidad.

Debería avivarse la política como espacio de diálogo social, de coincidencias, de construcción de puentes, sin amedrentar al adversario.

No todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión de qué es la política, acerca de los temas económicos y de sus derechos ciudadanos. Los valores democráticos deben preservarse para que se fortalezca la democracia y sus instituciones.

Hay que reconocer, no obstante, que el país está agobiado por la incertidumbre, sin esperanzas ni expectativas. En pleno proceso electoral aún no se despejan las incógnitas y la nación está deslizándose en un territorio desconocido.

Es como si hubiera entrado en un túnel sombrío que nadie sabe a dónde llevará. Frente a esa realidad, el país busca un liderazgo político que fomente un distinto estado de ánimo social.

Panamá no puede seguir a la deriva como si fuera un satélite sin órbita en un mundo en cambios constantes. De allí la urgencia por rescatar la política como espacio de diálogo social. No es del monólogo, sino del coloquio de donde saldrán las soluciones a los problemas que agobian al país. Escuchar a los demás no es perder el tiempo.

Nadie es dueño de la verdad y las ideas de unos deben ponerse al mismo nivel que las de los otros. Ese es uno de los pilares básicos de la convivencia democrática.

El país demanda el liderazgo, no de iluminados que se sienten seres superiores, sino de uno sintonizado con la gente y que tenga los pies bien puestos sobre la tierra.

Las elecciones de mayo del 2024 serán una oportunidad para que los electores acorten la lejanía que ha existido en el pasado con sus gobernantes. Será la ocasión para elegir a políticos que los tomen en cuenta al momento de adoptar decisiones que afectan sus vidas y las de sus familias.

Los ciudadanos se movilizan ante respuestas a sentimientos colectivos que los identifican. Recuperar el interés en la política y sus valores, como la ética y la transparencia, debería ser una de esas motivaciones.

* Periodista y diplomático.