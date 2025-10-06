¿Quién robó el poder del pueblo?

Hay una frase que decimos con orgullo en nuestros países: “El poder emana del pueblo”. Suena fuerte. Sólida. Democrática. Pero basta mirar más de cerca para ver que esa frase, a veces, no pasa de ser un adorno constitucional.

En América Latina, ese poder que dicen que es del pueblo, parece prestado. Y no a plazo fijo. Se lo llevan, lo encierran, lo manipulan. Y cuando el pueblo quiere recuperarlo, ya lo han empaquetado en tecnicismos legales o lo han sellado con discursos de televisión.

Porque hay algo que está pasando. Cada vez que un presidente decide que las reglas no le convienen y empuja las instituciones para que se arrodillen, el pueblo pierde. Le llaman autogolpe, pero parece más una estafa al contrato original. Ese donde los ciudadanos prestaron su confianza a cambio de respeto.

Y cuando no es un golpe directo, viene disfrazado. Le dicen golpe blando. Suena elegante. Pero es una demolición. Lenta, calculada. Primero, se desprestigia al gobierno. Luego, se agita la calle. Y al final, un juicio político exprés lo borra del mapa. Todo “legal”. Todo “institucional”. ¿Pero democrático? Ni de cerca.

Es como si la democracia fuera una casa que todos compartimos, pero a la que algunos entran por la ventana para cambiar las cerraduras.

Lo trágico no es solo la maniobra, sino la consecuencia. El pueblo, al que juraron representar, termina mirando desde afuera, sin llave y sin voz. El voto se convierte en un cheque sin fondos. Y la revocatoria de mandato, que debería ser un látigo en manos del ciudadano, sigue siendo un artículo bonito en una ley manipulada y solo para algunos cargos de elección popular.

Aquí no hablamos solo de normas. Hablamos de confianza. De dignidad. De ese lazo invisible que une al ciudadano con el poder que él mismo delegó. Cuando se quiebra esa confianza, no solo cae un gobierno. Se resquebraja la idea misma de vivir en democracia.

Y entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos en nuestra América? ¿Nos cruzamos de brazos mientras jueces se convierten en verdugos políticos o mientras otros se autoproclaman emperadores modernos?

No. El juicio es claro: toda autoridad que traiciona al pueblo debe ser cesada. No por capricho, sino por principios. Porque la democracia no admite atajos ni simulacros. Porque ningún poder es legítimo si no puede ser revocado por quienes lo otorgaron.

¿La solución? Devolverle al pueblo su herramienta. Hacer realidad lo que pudiera estar en el papel. Activar mecanismos como la revocatoria de mandato. Fortalecer la independencia judicial. Garantizar elecciones limpias y participación activa. Y, sobre todo, blindar la democracia desde su origen: una ciudadanía que ejerce sus derechos políticos, informada, participativa, vigilante y con memoria.

Porque si el poder realmente emana del pueblo, no debería necesitar permiso para recuperarlo. * El autor es abogado especialista en Organización Política y Campañas Electorales.