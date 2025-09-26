Quejas y sugerencias: ocasión oculta para ganar clientes

Muchas empresas ven las quejas y sugerencias como problemas o situaciones incómodas, pero en realidad son una herramienta estratégica para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer la fidelización. Cada crítica o recomendación brinda información valiosa sobre cómo perciben los clientes los productos, servicios y procesos de la empresa.

Gestionarlas de manera efectiva significa escuchar, responder con rapidez y demostrar interés genuino en resolver problemas. Esto no solo corrige fallas, sino que también transmite al cliente que su opinión es valorada, generando confianza y cercanía. Una queja bien atendida puede transformar una experiencia negativa en una oportunidad para sorprender y deleitar al cliente, inclusive lograr la recuperación del servicio. Las sugerencias, por su parte, son fuente de innovación. Incorporarlas permite ajustar productos, servicios y procesos, adelantándose a las necesidades de los clientes y mejorando la competitividad. Las empresas que implementan sistemas claros, sin fricción y accesibles para recibir y gestionar feedback construyen relaciones más sólidas y duraderas. En lugar de temerlas, las quejas y sugerencias deben verse como un recurso: cada interacción es una oportunidad para aprender, mejorar y reforzar la lealtad de los clientes. Convertir la retroalimentación en acción es la clave para garantizar experiencias memorables y relaciones comerciales sostenibles. * Fundadora y directora de BrandBiz.