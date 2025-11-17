El doctor Samuel Pinzón Bonilla, psicoanalista, es un distinguido psicólogo clínico, catedrático universitario, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, ha publicado quince libros en su especialidad.

Presentó este año su nuevo libro Psicólogo ¿Por qué? --Algunas respuestas-- en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Psicología, en el marco de la semana de la Psicología, el 2 de junio, con una nutrida audiencia.

Este libro va dedicado al Doctor Ramón Arturo Mon, “Maestro formador de muchas generaciones de psicólogos y estudiantes de Psicología en Panamá”.

El doctor Mon, es uno de los pioneros de la Psicología, en Panamá, y uno de los psicoanalistas más reconocidos en nuestro medio, tanto por su labor investigativa como docente, reconocido escritor, fue distinguido con la medalla José Daniel Crespo en 2019, destacado por sus importantes aportes a nivel profesional en su cínica privada, como en el extranjero.

La obra consta de tres secciones: aspectos del desarrollo humano, las etapas psicosexuales de Freud, el orden de nacimiento de Adler, la importancia de los cuentos de hadas, basado en las investigaciones de Bruno Bettelheim, y de los juguetes que preparan al niño para el futuro, los sueños, la sensibilidad infantil, la atención parental, la educación sexual, el abuso sexual, la adolescencia.

La visión infantil de los adultos, los mecanismos de defensa y aspectos clínicos de la psicosexualidad contemporánea, reflexiones sobre la adolescencia.

En la segunda parte del libro figuran aspectos relevantes del quehacer del psicólogo clínico, ¿Cuándo ir al psicólogo? ¿Cuánto cuesta la atención psicológica? En qué consisten pruebas psicológicas y psicométricas, hipótesis, interpretación de los sueños, ideas de divorcio, diagnósticos, psicoterapia, casos clínicos.

En el anexo presenta la entrevista inicial, relaciones y reacciones paciente y terapeuta, pruebas psicológicas, tratamientos psicológicos, pronósticos y enseña cómo hacer un reporte psicológico del caso.

El texto sigue fielmente la labor del Samuel Pinzón Bonilla, difundiendo |sus amplios conocimientos y enseñanzas a lectores especializados como al público en general.

Su fundamento teórico es psicoanalítico. Sin descuidar otros aportes científicos y recursos humanistas en su bregar por su compromiso ético e intentar de comprender y aliviar el sufrimiento humano. Recomendamos vivamente la lectura de esta importante obra.

* Catedrática universitaria.