¿Por qué es tan cuestionado desde el punto de vista ambiental, el contrato de Minera Panamá S.A., con el Estado panameño?

La principal causa del cuestionamiento continuo al contrato, va asociado al desconocimiento generalizado de como se desarrolla la parte ambiental en la minería moderna, y si a esto le sumamos las distorsiones mediáticas de algunos grupos ideológicos, que en vez de informar desinforman a la sociedad, el desconocimiento aumenta progresivamente y tal vez por esto es que el reciente contrato, ha generado gran controversia en el país, especialmente cuando hablamos del tema ambiental.

Para poder entender el tema ambiental hay que entender todo el sistema, por eso una de las tantas dudas por desconocimiento y desinformación es: ¿Qué se usa en un proyecto minero?, como por ejemplo: si se usa o no cianuro, por lo que hay que aclarar que en los proyectos de extracción de cobre con la metodología moderna, no se usa cianuro, ¿Porqué?, por que no es necesario. Y si ésto me trae otra duda como: ¿Y ésto, es bueno o malo?, La respuesta es simple: es bueno, ya que se reduce considerablemente el riesgo a la salud, riesgo a contaminar el suelo y las fuentes de agua, por lo que en vez de un impacto negativo se convertiría en un impacto positivo para el proyecto.

Cómo este ejemplo, pueden salir muchos más como: el uso del agua, la reforestación, la protección de la flora y fauna, el desarrollo social creciente de las comunidades cercanas, etc., temas que deben estar muy bien explicados en el estudio de impacto ambiental aprobado en el año 2011, pero no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todo en un solo artículo.

En resumen; los proyectos, que cumplan con lo establecido en su Estudio de Impacto Ambiental, como Cobre Panamá, hay que entenderlos desde adentro, desde su entorno y desde un análisis científico. Todo proyecto bien llevado ambientalmente habblando, son un ejemplo, de que es posible llevar a cabo cualquier tipo de desarrollo, siempre y cuando se tenga la información correcta y se cuente con un plan de manejo ambiental adecuado que sea ambientalmente sostenible en el tiempo.

* Especialista en Gestión y Planificación Ambiental.