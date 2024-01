Plan de reciclaje nacional

El manejo de la basura ha sido uno de los temas imposibles de solucionar de diversas administraciones. La generación de basura es de nunca acabar, asunto que empeora tomando en cuenta que vivimos en una sociedad de descarte. Algo tan primordial como el manejo de nuestros desechos representa un desafío administrativo y ambiental. No podemos seguir generando basura y colocarla en una montaña, esperando que desaparezca.

Los vertederos a cielo abiertos no son paisajes que pertenecen a un país que busca mejorar su imagen internacional.

Diversos son los avances tecnológicos que permiten manejar la basura, sin embargo, se necesita invertir mucho capital financiero, tomando en cuenta las toneladas de basura que se generan diariamente y los miles que ya están en los vertederos. Los expertos resaltan que el incendio en el vertedero de Cerro Patacón no se hubiese propagado tanto si hubiese sido utilizado de la forma para que fuese construido.

A los vertederos solo deberían ingresar desechos orgánicos, no obstante, todos los días llegan toneladas de plásticos desechables, bolsas plásticas a base de petróleo, diversas aleaciones de acero, entre otros materiales que tardan miles de años en degradarse. Por lo que resulta primordial impulsar la cultura del reciclaje en todo el país. No será fácil, tomará años, pero en algún momento hay que iniciar, porque la basura no va a desaparecer por si sola.

* Periodista.