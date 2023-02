Algunos conductores estarán conmigo cuando expreso que manejar un vehículo de motor, por las vías de nuestro país, se ha convertido en una de las situaciones más estresantes que un individuo puede experimentar.

Pues, entre las motos que te salen mágicamente de todos lados, los peatones imprudentes que cruzan por cualquier lugar, los taxistas que paran de repente en plena vía, los que se creen pilotos de Fórmula 1, y aquellos que realmente salen a la calle con temor de pasar de 10 kilómetro de velocidad, las avenidas son un verdadero caos.

La verdad, ya no hay que salir a altas horas de la noche, ni toparse con un bebedor irresponsable al volante, para estar expuesto a un accidente de tránsito, pues he visto que simplemente las personas están manejando como si el mundo se estuviera acabando y solo los que conducen a mayor velocidad, y quien comete más faltas de tránsito, serán los que salvarán, y eso sin contar el uso de las direccionales, una acción que se ha convertido en una gravísima ofensa para todos.

No sé ustedes, pero yo, todos los días que voy al volante siento que estoy en una gran pista de carritos chocones, donde tengo que velar por mi por los que conducen, los peatones y cualquier otra cosa que se me presente en la vía. Creo que va siendo hora de que todos empiecen a tomar las cosas con calma y salir a tiempo al destino propuesto, para no ir acelerado, y saber que el tráfico es un mal sin cura de nuestro país debido a la gran cantidad de autos que hay circulando en un mismo sitio y en las mismas horas.

Ojo, esto no es solo un tema de tráfico o que las calles estén en mal estado, cosa que aporta a la dramática situación, pero no es la principal causa del desorden que hay.

*Periodista.